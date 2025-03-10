Ремонт сходов на двух станциях метро завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: МП "Нижегородское метро"

В Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на входных группах двух станций метро – "Двигатель Революции" и "Пролетарская". Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городской подземки.

Ремонт начался 27 августа и затронул несколько сходов: №5 и №7 на "Двигателе Революции", а также №4 на "Пролетарской". Навесы над ними были демонтированы еще в 2021 году, а их восстановление завершилось только сейчас, в марте 2025 года.

В ходе работ специалисты обновили спуски, установили системы обогрева и облицевали стены плитами. Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров оборудовали специальные платформы, а на территории входных групп установили камеры видеонаблюдения.