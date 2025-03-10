Три украинских БПЛА сбили над Нижегородской областью Происшествия

Три БПЛА были сбиты этой ночью над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Всего, по официальным данным, за ночь в России перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотника. Из них 126 — в Брянской области и 91 — в Московской.

Ранее сообщалось, что в четыре часа утра нижегородский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы. Данная мера была введена в целях безопасности.