Три украинских БПЛА сбили над Нижегородской областью

Три БПЛА были сбиты этой ночью над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны Российской Федерации.
Всего, по официальным данным, за ночь в России перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотника. Из них 126 — в Брянской области и 91 — в Московской.
Ранее сообщалось, что в четыре часа утра нижегородский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы. Данная мера была введена в целях безопасности.
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