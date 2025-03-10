Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно прекратил прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, ограничения вступили в силу 11 марта в 4:40.
Ранее аналогичные меры уже вводились 9 марта. Как правило, план "Ковер" вводится в аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России сбили 69 беспилотников, направлявшихся к столице.
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