Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно прекратил прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, ограничения вступили в силу 11 марта в 4:40.

Ранее аналогичные меры уже вводились 9 марта. Как правило, план "Ковер" вводится в аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России сбили 69 беспилотников, направлявшихся к столице.