Проезд у нижегородского Дворца спорта закроют из-за концерта Егора Крида

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Движение у Дворца спорта в Нижнем Новгороде ограничат из-за концерта Егора Крида (12+). Об этом говорится в постановлении мэрии.
Отмечается, что движение временно прекратят 12 марта с 7:00 до 23:00 по местному проезду проспекта Гагарина (на участке около дома №29). Автомобилистам придется объезжать зону перекрытия по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что с 14 марта ограничат парковку на площади Жукова в областном центре.
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