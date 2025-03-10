Проезд у нижегородского Дворца спорта закроют из-за концерта Егора Крида Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение у Дворца спорта в Нижнем Новгороде ограничат из-за концерта Егора Крида (12+). Об этом говорится в постановлении мэрии.

Отмечается, что движение временно прекратят 12 марта с 7:00 до 23:00 по местному проезду проспекта Гагарина (на участке около дома №29). Автомобилистам придется объезжать зону перекрытия по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что с 14 марта ограничат парковку на площади Жукова в областном центре.