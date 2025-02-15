Фото:
Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта, сообщили в городском дептрансе.
Согласно предоставленной информации, ограничения на остановку и стоянку будут действовать в районе доме №5. Они вводятся для обеспечения безопасности пешеходов в районе поликлиники.
Автомобилистам рекомендуют внимательнее смотреть на дорожные знаки и следовать их указаниям.
Ранее сообщалось, что нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+