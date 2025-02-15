Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2025 18:27  [22] Нижегородцы сообщают о нехватке вакцины "Пентаксим" в поликлиниках
21 февраля 2025 18:18  [34] Синоптики прогнозируют раннюю весну в Москве и Подмосковье
21 февраля 2025 18:12  [62] ННГУ увеличит набор студентов на программу подготовки военных переводчиков
21 февраля 2025 17:15  [104] Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта
21 февраля 2025 17:00  [91] Совет ветеранов АПЗ занял первое место в городском смотре-конкурсе первичек
21 февраля 2025 16:50  [121] Вспышки китайского метапневмовируса зафиксированы в России
21 февраля 2025 16:15  [139] Нижегородцам посоветовали съедать не более пяти блинов в день
21 февраля 2025 16:02  [177] Озвучена программа празднования Масленицы-2025 в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 15:34  [165] Нижегородский салон красоты закрыли из-за антисанитарии
21 февраля 2025 15:06  [123] В деревне Большая Арья Уренского округа торжественно открыли новый ФАП
Общество

Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта

21 февраля 2025 17:15  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта, сообщили в городском дептрансе.

Согласно предоставленной информации, ограничения на остановку и стоянку будут действовать в районе доме №5. Они вводятся для обеспечения безопасности пешеходов в районе поликлиники.

Автомобилистам рекомендуют внимательнее смотреть на дорожные знаки и следовать их указаниям.

Ранее сообщалось, что нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность ограничения Парковка
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2025 07:00  [356] Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде
18 февраля 2025 20:19  [477] Нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph