Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку ограничат на площади Жукова в Нижнем Новгороде с 14 марта, сообщили в городском дептрансе.

Согласно предоставленной информации, ограничения на остановку и стоянку будут действовать в районе доме №5. Они вводятся для обеспечения безопасности пешеходов в районе поликлиники.

Автомобилистам рекомендуют внимательнее смотреть на дорожные знаки и следовать их указаниям.

Ранее сообщалось, что нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах.