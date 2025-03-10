Появились подробности гибели 10-летнего ребенка в Балахне

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Появились подробности гибели ребенка в Балахне. Ими поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным ведомства, трагедия произошла 10 марта. Дети пошли гулять по озеру без взрослых. Один из ребят — 10-летний мальчик — провалился под лед и утонул.
Тело погибшего достали изводы спасатели городского АСО.
Напомним, что в прошлые выходные в Воротынском районе произошло два похожих инцидента с рыбаками. Сначала на мотобуксировщике под лед провалились три рыбака, а затем еще один.
Ранее в управлении ГО ЧС Нижнего Новгорода напомнили, что наибольшую опасность представляют полыньи, покрытые снегом, и участки с быстрым течением.
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