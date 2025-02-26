Жителей Нижнего Новгорода предостерегли от выхода на тонкий лед Общество

В Нижегородской области лед на реках стал крайне ненадежным, однако любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью. Спасатели регулярно проводят рейды на Волге и Оке, чтобы предупредить людей об опасности.

Старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области Анатолий Королихин отметил, что резкие температурные перепады делают лед особенно коварным.

"Этот период самый опасный: ночью температура опускается до -14°C, а днем поднимается до -4°C. Такие скачки приводят к тому, что лед теряет прочность. Сейчас толщина составляет от 3 до 5 см, тогда как безопасный лед должен быть не менее 10 см", – пояснил он.

С начала года погибли шесть рыбаков, еще троих удалось спасти. Последний инцидент произошел 15 февраля.

"Это случилось в районе моста. Молодой человек решил пересечь фарватер Оки, но лед оказался слишком тонким. Его затягивало под воду, течение было сильным. Нам удалось вытащить его, но в воде температурой не выше +7°C он пробыл около 30 минут. Это критическое состояние, но благодаря врачам он выжил", – рассказал начальник аварийно-спасательного отряда Михаил Почиталин.

Во время очередного рейда в районе Стрелки спасатели снова обнаружили группу рыбаков, которые не спешили покидать опасную зону, несмотря на предупреждения.

В Управлении ГОЧС напоминают, что наибольшую опасность представляют полыньи, покрытые снегом, и участки с быстрым течением. Спасатели призывают нижегородцев не выходить на лед, чтобы избежать трагедий.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия снега в регионе отменили "Лыжню России-2025".