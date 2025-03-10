Поножовщина в нижегородской школе №117 закончилась прокурорской проверкой. На место происшествия выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.
"Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между учащимися в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде", - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что инцидент произошел в учебном заведении днем 11 марта. По предварительной информации, пострадали два восьмиклассника — их пырнул ножом другой ученик 8 класса. По неофициальным данным, нападавшему удалось сбежать.
Детей доставили в больницу с ножевыми ранениями. Как стало известно «Открытому Нижнему», медики осмотрели их и заключили, что угрозы здоровью нет.
В школе находятся полицейские. Также на место происшествия едут следователи нижегородского СК.
"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - заключили в прокуратуре.
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