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Происшествия

Поножовщина в нижегородской школе №117 закончилась прокурорской проверкой

11 марта 2025 14:34  [54] Происшествия

Поножовщина в нижегородской школе №117 закончилась прокурорской проверкой. На место происшествия выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.

"Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между учащимися в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде", - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что инцидент произошел в учебном заведении днем 11 марта. По предварительной информации, пострадали два восьмиклассника — их пырнул ножом другой ученик 8 класса. По неофициальным данным, нападавшему удалось сбежать.

Детей доставили в больницу с ножевыми ранениями. Как стало известно «Открытому Нижнему», медики осмотрели их и заключили, что угрозы здоровью нет.

В школе находятся полицейские. Также на место происшествия едут следователи нижегородского СК.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - заключили в прокуратуре.

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Теги:
поножовщина Прокуратура Школы
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