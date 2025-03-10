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Общество

18 социальных предпринимателей и НКО бесплатно разместят рекламу своих проектов на экранах в Нижнем Новгороде и Семенове

11 марта 2025 15:20  [86] Общество

Фото: Центр инноваций социальной сферы

Победителями конкурса «Взгляд в будущее-2025» Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области стали 18 социальных предпринимателей и некоммерческих организаций*, которые в апреле разместят рекламу своих проектов на 200 цифровых площадках Нижнего Новгорода и Семенова.

Среди проектов-победителей — инклюзивные образовательные программы для детей, мобильные службы помощи пожилым, экосистемы для трудоустройства выпускников детских домов и медицинские инновации. Например, ООО «Технологии реабилитации» из Семенова представило современные методы реабилитации пациентов.

Конкурс проводится с 2018 года при поддержке правительства региона и рекламных агентств. За это время бесплатную рекламу получили более 150 социальных инициатив.

«В финал конкурса вышли проекты, сосредоточенные на поддержке семей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан. Эти направления сегодня очень востребованы. Социальный бизнес, как и любые другие сферы, требует рекламного присутствия, и поэтому участие в конкурсе стало для предпринимателей и некоммерческих организаций эффективным решением вопроса продвижения своих инициатив», — подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

На конкурс принимались проекты, нацеленные на решение или смягчение актуальных социальных проблем. Участники подавали заявки по двум основным номинациям конкурса, в зависимости от необходимого формата размещения рекламы в Нижнем Новгороде: «Максимальный охват» и «Эффективность и развитие». Первая номинация подразумевала размещение видеороликов на рекламных носителях, включая светодиодные экраны и цифровые билборды в общественных местах города, а также в маршрутных такси, на автостанциях и в сети аптек. Вторая номинация была ориентирована на размещение рекламы на медиафасадах крупных торговых центров. Также была предусмотрена дополнительная номинация для размещения рекламы на видеоэкране в Семенове.

Конкурсная комиссия оценивала представленные инициативы по ряду критериев, среди которых актуальность и социальная необходимость проекта, его целевая направленность, а также достигнутый или планируемый социальный эффект. Также учитывались актуальность рекламной кампании, конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал для успешной реализации на рынке социальных услуг.

Партнерами конкурса выступили ООО «Интроник», ООО «Порт-Медиа», ООО «Прайм», а также АНО «Центр развития бизнеса «Потенциал» (г. Семенов).

Конкурс проводится два раза в год. Следующий отбор заявок будет объявлен в июле 2025 года. Победители текущего конкурса не смогут принять в нем участие.

«Информационная поддержка — ключ к устойчивости социальных проектов. Мы наблюдаем растущий интерес предпринимателей к продвижению своих инициатив, что подчеркивает актуальность работы нашего Центра по повышению доверия к социальным проектам. В рамках конкурса участники воспользуются бесплатным размещением видеороликов на крупных рекламных площадках Нижнего Новгорода и области. Уверена, что реклама поможет победителям привлечь новых партнеров и клиентов», — отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по количеству социальных предпринимателей (503 организации в реестре). Деятельность Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, созданного в 2017 году, позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Подробнее о конкурсе «Взгляд в будущее» можно узнать на сайте ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка».

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