Водитель такси, сбивший 11 человек на остановке в Казани, принимал наркотики Происшествия

В анализах водителя, сбившего людей на автобусной остановке в Казани, нашли следы амфетамина и марихуаны. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные МВД.

Напомним, накануне автомобиль такси при попытке объехать остановившийся автобус не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Девять из них были госпитализированы, включая 12-летнего ребёнка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Водитель такси, который был задержан на месте происшествия, утверждает, что аварию он утроил "не специально", поскольку вёз пассажиров.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении административного ареста в отношении водителя.