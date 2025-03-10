Автомобиль такси сбил 11 человек на остановке в Казани Происшествия

В Казани автомобиль такси наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Девять из них были госпитализированы, включая 12-летнего ребёнка, сообщает телеканал "360" со ссылкорй на Минздрав Татарстана.

По данным республиканского управления СК, аварию спровоцировал водитель такси, который, пытаясь объехать остановившийся автобус, не справился с управлением и сбил пешеходов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи, а также заместитель прокурора Вахитовского района Казани, Марат Галлямов. Прокуратура республики взяла под контроль установление причин и обстоятельств инцидента. Криминалисты занимаются расследованием обстоятельств аварии.

Министерство внутренних дел Татарстана уточнило, что инцидент произошёл на улице Вишневского. Водитель автомобиля "Москвич", арендованного для работы в такси, сбил людей, выходивших из общественного транспорта.

Напомним, похожая ситуация произошла недавно в Нижнем Новгороде. Вечером 27 февраля на улице Землячки 18-летний парень, управляя арендным автомобилем, не справился с управлением - и машина отлетела в сторону остановки, где находились люди. Погибли две женщины, также пострадали водитель и его пассажиры.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей. Суд арестовал его на два месяца, виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

На произошедшее уже отреагировали в Госдуме, где предложили ужесточить требования к пользователям каршеринга.