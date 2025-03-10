Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 марта 2025 15:15  [129] Пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей
10 марта 2025 15:00  [99] Полиция задержала водителя, сбившего насмерть 65-летнего пенсионера в Заволжье
10 марта 2025 14:45  [124] Нижегородца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве
10 марта 2025 14:24  [130] Мужчина заживо сгорел в Борском районе
10 марта 2025 14:16  [95] Автомобиль такси сбил 11 человек на остановке в Казани
10 марта 2025 13:39  [141] 26 нетрезвых водителей выявили в Нижнем Новгороде за три дня
10 марта 2025 12:30  [151] 45-летний мужчина погиб при обрушении крыши пилорамы в Ветлуге
10 марта 2025 11:58  [134] Москвич лишился 30 млн рублей при обмене валюты через интернет
10 марта 2025 10:55  [419] Трое москвичей похитили 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода
10 марта 2025 10:10  [338] Сотрудница нижегородской стоматологии отдала мошенникам 6 млн рублей
Происшествия

Автомобиль такси сбил 11 человек на остановке в Казани

10 марта 2025 14:16  [95] Происшествия

В Казани автомобиль такси наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Девять из них были госпитализированы, включая 12-летнего ребёнка, сообщает телеканал "360" со ссылкорй на Минздрав Татарстана.

По данным республиканского управления СК, аварию спровоцировал водитель такси, который, пытаясь объехать остановившийся автобус, не справился с управлением и сбил пешеходов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи, а также заместитель прокурора Вахитовского района Казани, Марат Галлямов. Прокуратура республики взяла под контроль установление причин и обстоятельств инцидента. Криминалисты занимаются расследованием обстоятельств аварии.

Министерство внутренних дел Татарстана уточнило, что инцидент произошёл на улице Вишневского. Водитель автомобиля "Москвич", арендованного для работы в такси, сбил людей, выходивших из общественного транспорта.

Напомним, похожая ситуация произошла недавно в Нижнем Новгороде.  Вечером 27 февраля на улице Землячки 18-летний парень, управляя арендным автомобилем, не справился с управлением - и машина отлетела в сторону остановки, где находились люди. Погибли две женщины, также пострадали водитель и его пассажиры. 

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей. Суд арестовал его на два месяца, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. 

На произошедшее уже отреагировали в Госдуме, где предложили ужесточить требования к пользователям каршеринга.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph