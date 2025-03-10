Потепление до +16 градусов идет в Нижний Новгород

В пятницу, 14 марта, в Нижнем Новгороде ожидается значительное повышение температуры воздуха. По данным сервиса "Яндекс Погода", воздух прогреется до +16 градусов.
Однако потепление будет сопровождаться переменными осадками — возможны небольшие дожди. Кроме того, прогнозируется усиление ветра, скорость которого может достигать 9 м/с.
Вместе с тем уже к выходным температура вновь начнет снижаться. В ночные часы вероятны заморозки и минусовые значения на термометрах.
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