Суд продлил арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе

Нижегородский райсуд оставил под стражей предпринимателя Дмитрия Дзепу, обвиняемого в хищении муниципального имущества. Его арест продлили до 13 мая включительно, сообщили в суде НИА "Нижний Новгород".
Дзепа был задержан 21 ноября 2024 года. Следствие рассматривает его причастность к незаконному приобретению более 30 объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. Сам Дзепа утверждает, что объекты недвижимости не представляли ценности, находились в запущенном состоянии, и он вкладывал средства в их реконструкцию.
Ранее сообщалось, что областная прокуратура намерена взыскать с бизнесмена не только недвижимость, но и сумму в 805 миллионов рублей.
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