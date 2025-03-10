Суд продлил арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе

Нижегородский райсуд оставил под стражей предпринимателя Дмитрия Дзепу, обвиняемого в хищении муниципального имущества. Его арест продлили до 13 мая включительно, сообщили в суде НИА "Нижний Новгород".

Дзепа был задержан 21 ноября 2024 года. Следствие рассматривает его причастность к незаконному приобретению более 30 объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. Сам Дзепа утверждает, что объекты недвижимости не представляли ценности, находились в запущенном состоянии, и он вкладывал средства в их реконструкцию.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура намерена взыскать с бизнесмена не только недвижимость, но и сумму в 805 миллионов рублей.