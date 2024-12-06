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Общество

Прокуратура хочет взыскать с экс-замглавы Нижнего Новгорода Дзепы 805 млн рублей

20 декабря 2024 11:12  [90] Общество

Прокуратура требует взыскать с бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепы 805 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что с 2002 по 2005 год Дмитрий Дзепа, используя служебную информацию о высоколиквидном имуществе, преднамеренно обанкротил подконтрольные ему организации. После этого он через аффилированных лиц продал 19 объектов недвижимости, которые в результате оказались в его собственности.

Кроме того, чиновник с помощью заключения инвестиционных контрактов присвоил здания, находящиеся в муниципальной собственности, в обход процедуры приватизации. При этом здания находились в удовлетворительном состоянии, они не нуждались в проведении реконструкции и капремонта, использовались арендаторами, что в свою очередь приносило доход городу. Соглашения подразумевали выполнение реконструкции зданий инвестором, однако на деле эти работы не проводились, соответствующие разрешения не выдавались.

"Эти позволило Дмитрию Дзепе приобрести имущество и получить доход в размере более 805 млн рублей, законность которых не подтверждена. В целях обращения их в пользу государства прокурор региона обратился с иском в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода", - пояснили в прокуратуре.

Ранее на бывшего чиновника завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в особо крупном размере, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Напомним, ранее Дмитрия Дзепу исключили из нижегородского отделения партии "Справедливая Россия".

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Коррупция
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