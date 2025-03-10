В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет Общество

Депутаты Государственной Думы предложили увеличить страховую пенсию до двух прожиточных минимумов для пенсионеров, которые имеют стаж не менее 30 лет. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает телеканал "360".

Ранее летом группа депутатов от ЛДПР уже вносила аналогичный законопроект в парламент, но он был отклонён. Слуцкий подчеркнул, что этот вопрос остается для партии принципиальным, и они намерены продолжать его продвижение.

По словам Слуцкого, партия стремится обеспечить достойное качество жизни для пожилых россиян, которые внесли значительный вклад в развитие страны в периоды её активного роста. Он отметил, что благодаря их труду страна смогла пережить трудные времена перестройки и 2000-х годов.

Слуцкий уверен, что предлагаемая доплата позволит старшему поколению улучшить качество жизни. Он подчеркнул, что для успешного развития страны необходимо, чтобы счастливы были и дети, и старики, что свидетельствует о наличии справедливого строя.

Слуцкий добавил, что, хотя страна еще не полностью соответствует высоким стандартам, его партия будет работать над улучшением ситуации и продвигать свои инициативы в этом направлении.

Напомним, социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 14,5%.