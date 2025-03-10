Социальные пенсии у нижегородцев вырастут на 14,5% Общество

Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 14,5%. Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.

По его словам, подготовлено соответствующее постановление.

"Такую помощь государства получают люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Речь идёт о мужчинах старше 70 и женщинах, достигших возраста 65 лет", - сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что также будут увеличены пенсии военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и других. Вырастут и надбавки к пенсиям для лётчиков-испытателей и космонавтов.

Индексация затронет почти 4,2 млн человек, на это потребуется около 85 млрд рублей. По словам Мишустина, средства в бюджете на это предусмотрены.

Ранее сообщалось о первой за 8 лет индексация пенсий для работающих пенсионеров с 1 марта. Кроме того, в феврале было повышение страховых частей пенсий.

Также НИА "Нижний Новгород" писал, что нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию.