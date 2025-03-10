"Единая Россия" и ВАРМСУ подписали соглашение о сотрудничестве Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Планируется совместная работа «Единой России» и ВАРМСУ по совершенствованию законодательства РФ в области местного самоуправления, по развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, разработке и реализации проекта по подготовке кадров для органов МСУ, изучению и распространению лучших муниципальных практик.

Основополагающим документом, по которому будет работать все местное самоуправление, станет закон о МСУ, который на этой неделе примет Совет Федерации, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой и главами муниципальных образований.

«В законе четко прописано, что относится к полномочиям органов местного самоуправления, перечень немаленький. Завершена самая большая дискуссия - действует двухуровневая или одноуровневая система местного самоуправления. Пришли к выводу, что регион сам будет определять, на какой модели он остановится и как дальше будет работать. Решение вполне обоснованное. Регионы разные по численности, протяженности, культуре местного самоуправления. Поэтому в зависимости от того, где какая сегодня практика сложилась, примут соответствующие решения. Несколько субъектов РФ уже в этом году планируют проводить серьезные изменения и уходить от одной модели на другую», - пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» и ВАРМСУ должны в постоянном взаимодействии искать ответы на местные вопросы - для этого нужно использовать всю партийную инфраструктуру и ресурсы ассоциации.

«Точек соприкосновения очень много. Одно из направлений, по которому мы плотно взаимодействуем, - реализация партийных проектов. У нас их 22, по каждому с ВАРМСУ пересекаемся при решении местных вопросов. Жители активно участвуют в партпроектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу, а после – могут быть перезагружены или перестанут действовать», - отметил Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что два последних года партия очень много времени уделяет тому, чтобы отладить работу инфраструктуры непосредственно на земле, пересматривает внутрипартийные нормативные документы, ее регламентирующие.

«2025 год мы объявили Годом муниципального депутата, активно развернули эту работу. У нас уже идут форумы в наших муниципалитетах, на уровне регионов. Очень много вопросов задают муниципальные депутаты. Это говорит о том, что все, что непосредственно связано с работой на земле, всегда требует оперативных ответов на вопросы, определенных компетенций от людей, работающих там», - пояснил он.

Ирина Гусева подчеркнула, что с «Единой Россией» у Ассоциации общие цели и задачи - повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий.

«ВАРМСУ в 2024 году получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. При поддержке Администрации Президента мы выстроили эффективное взаимодействие с федеральной, региональной властью. Постоянно расширяется наше взаимодействие с главами муниципалитетов, муниципальными депутатами. Этот год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах», - подчеркнула она.

Соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и ВАРМСУ дает муниципальному сообществу дополнительные инструменты для реализации инициатив, считает председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, заместитель секретаря регионального отделения партии по работе с местными отделениями Александр Щелоков.

«У Совета муниципальных образований Нижегородской области уже есть примеры эффективного взаимодействия с партией для решения проблемных вопросов на федеральном уровне. Так, в прошлом году по обращению Совета партия проработала с Правительством РФ возможность устранения пробелов в нормативных актах в сфере предоставления выплат семьям с детьми», - отметил он.

Во встрече принял участие член Генсовета «Единой России», участник СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. Спикер Думы подчеркнул, что в работе муниципальной власти важен обмен опытом.

«ВАРМСУ - масштабная площадка, позволяющая обмениваться опытом и лучшими практиками, обсуждать инициативы муниципальных депутатов и доносить их до федерального центра. В 2025 году, объявленном годом муниципального депутата, соглашение между «Единой Россией» и ВАРМСУ придаст новый импульс развитию и совершенствованию местного самоуправления. Инициативное бюджетирование, выстраивание диалога «государство – общество», где муниципальный депутат является самым первым и самым доступным звеном власти для граждан, контрольные функции муниципалитетов в сфере земельных отношений и благоустройства, повышение качества управления на местном уровне – те направления, в которых у «Единой России» колоссальный опыт. Он, безусловно, будет востребован моими коллегами на муниципальном уровне», - заключил он.

Глава города Невинномысска, руководитель ассоциации Ставропольского края, Герой РФ Михаил Миненков отметил, что в особой поддержке нуждаются города и регионы, которые прошли через «пламя войны».

«Важно передать им наш опыт, начиная от генпланов, правил застройки, строительства школ, инфраструктуры, построения системы образования. Каждый губернатор региона сегодня внимательно следит за ВАРМСУ. Наши ассоциации работают достаточно успешно. Уверен, что «Единая Россия» и Ассоциация создадут единый мощный механизм, систему для решения многих вопросов», - сказал он.

Глава Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики Владимир Чернев выразил благодарность регионам-шефам, оказывающим значительную помощь в восстановлении инфраструктуры, социальной сферы и интеграции в законодательное поле РФ.

Отметим, что поддержка муниципального сообщества, общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.