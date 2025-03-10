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Политика

Евгений Люлин: "Регионы Приволжья внедряют искусственный интеллект в законотворческую сферу"

12 марта 2025 13:19  [71] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание Комиссии по внедрению результатов систем бережливого управления при Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в ПФО.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе сложилась эффективная система межрегионального сотрудничества не только в сфере законотворчества, но и в области внедрения бережливых технологий. Участники встречи обсудили итоги работы за прошедший год. В 2024 году комиссия по бережливости рассмотрела более 15 вопросов, уделив особое внимание проекту «сквозной инвестиционный поток». Благодаря этому проекту законодатели ПФО разработали более 80 предложений по совершенствованию федерального законодательства.

«Комиссия по внедрению бережливых технологий в законодательные органы власти позволяет нам не только повысить эффективность работы региональных парламентов, но и ускорить социально-экономическое развитие всего округа», - отметил Евгений Люлин.

«Приятно видеть, что федеральные органы власти прислушиваются к мнению субъектов ПФО. Это значит, что мы идем в верном направлении, поддерживая и развивая наши регионы, чтобы жизнь жителей регионов ПФО была комфортной и спокойной», - заключил руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.

На заседании обсуждалось также внедрение искусственного интеллекта в работу законодательных органов власти, включая перспективы применения ИИ и цифровых помощников. Был проведен анализ доступных цифровых решений.

По итогам встречи было решено создать рабочую группу из специалистов по информационным системам и ИИ от каждого законодательного органа ПФО. Группе поручено проанализировать опыт внедрения цифровых систем в законодательную деятельность регионов ПФО и представить лучшие практики на следующем заседании.

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Теги:
Законодательное собрание
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