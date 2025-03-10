Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 15:06  [64] Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки
12 марта 2025 14:57  [34] Внушительные штрафы за выход на лёд весной предложили ввести в России
12 марта 2025 14:48  [92] Памятник Лобачевскому может появиться в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 14:23  [92] "Ростелеком" поможет аграриям перейти на цифру
12 марта 2025 14:01  [357] Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ
12 марта 2025 13:48  [119] Перевозки пассажиров на ГЖД выросли на 2% в зимний период
12 марта 2025 13:45  [153] Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях
12 марта 2025 13:43  [166] Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
12 марта 2025 13:19  [142] Полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей
12 марта 2025 13:17  [125] Владислав Далёкин: "Программа "Герои. Нижегородская область" позволит привлечь ветеранов СВО к общественно-полезной деятельности"
Общество

"Ростелеком" поможет аграриям перейти на цифру

12 марта 2025 14:23  [92] Общество

«Ростелеком» провел в Йошкар-Оле конференцию «Цифровой путь к устойчивому развитию агропромышленного комплекса» для местных сельхозпроизводителей. Эксперты провайдера презентовали отраслевые решения для растениеводческих и животноводческих хозяйств. Мероприятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства республики Марий Эл.

Среди представленных продуктов — различные системы для решения прикладных задач в аграрной сфере. Они позволяют повысить производительность труда и увеличить нормы выработки. С их помощью можно оперативно принимать управленческие решения, удаленно контролировать персонал, фиксировать инциденты и следить онлайн за соблюдением норм безопасности.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сельское хозяйство становится всё более технологичным. Агрохолдинги активно внедряют системы управления процессами, применяют дроны и технологии искусственного интеллекта. Однако остается много предприятий с низкой производительностью труда, где отсутствует автоматизированный контроль процессов, высоко влияние человеческого фактора, не ведется учет потерь, отсутствует контроль принятия решений. Наши отечественные продукты помогут решить эти проблемы». 

Эксперты «Ростелекома» отмечают, что за счет автоматизации технологических процессов агробизнес может на 30% повысить рентабельность, на 15% снизить издержки и до 20% увеличить урожайность. 

Одно из наиболее востребованных решений провайдера — метеорологические системы. Устройства позволяют получать прогноз погоды на три дня с точностью до 95%. Они измеряют температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков и уровень ультрафиолетового излучения. С помощью этих показателей аграриям проще планировать посевные и сборочные работы. Данные метеостанций незаменимы в страховых случаях, когда нужно возместить ущерб потери урожая из-за погодных условий. 

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Мы задействуем в проектах собственные дата-центры и сетевую инфраструктуру, что позволяет существенно снизить стоимость проектов и сократить сроки их реализации. Перед началом работ мы проводим аудит технологических процессов, затем подбираем необходимые решения, внедряем их, анализируем результаты тестов и только после этого запускаем программные продукты и системы в эксплуатацию».

Разработкой и внедрением программных продуктов и систем занимаются специалисты проектного офиса по отраслевым решениям. Они имеют опыт работы на различных предприятиях и знают производственные процессы изнутри. 

 

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph