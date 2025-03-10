В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 19:30  [55] ПИМУ подготовил 58 психологов для нижегородских школ
12 марта 2025 19:15  [65] Нижегородские предприниматели и муниципалитеты приглашаются для участия в конкурсе "Торговля России"
12 марта 2025 18:40  [96] Нижегородские онкологи спасли пациентку с раком единственной почки
12 марта 2025 18:17  [141] Власти объяснили опросы о традиционных ценностях в нижегородских школах
12 марта 2025 18:12  [114] Нижегородская круизная компания стала первым в отрасли участником федерального проекта "Производительность труда" из ПФО
12 марта 2025 17:56  [167] Всего 12 таксофонов осталось в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 17:40  [214] Ректор ННГУ Трофимов оценил влияние новых правил ОГЭ на абитуриентов
12 марта 2025 17:25  [165] Набережную Гребного канала ждет ремонт
12 марта 2025 16:44  [185] Детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года
12 марта 2025 16:30  [144] Жители ПФО названы самыми "экономными" в стране
Общество

ПИМУ подготовил 58 психологов для нижегородских школ

12 марта 2025 19:30  [55] Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

В Приволжском исследовательском медицинском университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов педагогам, завершившим профессиональную переподготовку по программе "Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса с основами клинической психологии". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Обучение прошло при поддержке минобра Нижегородской области. Подготовленные специалисты помогут образовательным учреждениям региона создать более комфортную психологическую среду для школьников, педагогов и родительского сообщества.  

Программа переподготовки включала изучение влияния соматического здоровья на эмоциональное состояние детей, методы ранней диагностики психологических нарушений, а также принципы профилактической и коррекционной работы. Отдельное внимание уделялось консультированию родителей.  

Практическая часть обучения проходила на базе Центра ментального здоровья ПИМУ и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Нижегородской области.  

Ректор ПИМУ Николай Карякин подчеркнул значимость комплексного подхода к работе с детьми: "К нам всё чаще обращаются родители, потому что знают, что мы можем найти подход к каждому ребёнку. Психика детей — это не только область педагогики и психологии, но и медицины. Благодарим Министерство образования и науки за поддержку этой программы".  

Замминистра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила важность таких специалистов в школьной среде: "Педагоги – это люди, которые проводят с детьми большую часть дня. Они первыми замечают, когда ребёнку плохо, когда ему нужна поддержка. Теперь у нас есть 58 педагогов с углублёнными знаниями в области психологии, и это большая радость. Подготовка в стенах медицинского университета даёт совершенно новый уровень компетенций".  

Выпускники программы уже применяют новые знания на практике – в работе с учениками, их родителями и коллегами. По их словам, это помогает лучше понимать психологические потребности детей и создавать более благоприятную образовательную среду.  

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование ПИМУ психология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph