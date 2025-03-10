ПИМУ подготовил 58 психологов для нижегородских школ Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

В Приволжском исследовательском медицинском университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов педагогам, завершившим профессиональную переподготовку по программе "Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса с основами клинической психологии". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Обучение прошло при поддержке минобра Нижегородской области. Подготовленные специалисты помогут образовательным учреждениям региона создать более комфортную психологическую среду для школьников, педагогов и родительского сообщества.

Программа переподготовки включала изучение влияния соматического здоровья на эмоциональное состояние детей, методы ранней диагностики психологических нарушений, а также принципы профилактической и коррекционной работы. Отдельное внимание уделялось консультированию родителей.

Практическая часть обучения проходила на базе Центра ментального здоровья ПИМУ и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Нижегородской области.

Ректор ПИМУ Николай Карякин подчеркнул значимость комплексного подхода к работе с детьми: "К нам всё чаще обращаются родители, потому что знают, что мы можем найти подход к каждому ребёнку. Психика детей — это не только область педагогики и психологии, но и медицины. Благодарим Министерство образования и науки за поддержку этой программы".

Замминистра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила важность таких специалистов в школьной среде: "Педагоги – это люди, которые проводят с детьми большую часть дня. Они первыми замечают, когда ребёнку плохо, когда ему нужна поддержка. Теперь у нас есть 58 педагогов с углублёнными знаниями в области психологии, и это большая радость. Подготовка в стенах медицинского университета даёт совершенно новый уровень компетенций".

Выпускники программы уже применяют новые знания на практике – в работе с учениками, их родителями и коллегами. По их словам, это помогает лучше понимать психологические потребности детей и создавать более благоприятную образовательную среду.