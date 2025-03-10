"Солдаты Великого Отечества": новая экспозиция появилась в школе №110 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В нижегородской школе №110 состоялось торжественное открытие новой экспозиции - «Солдаты Великого Отечества». Это стало возможным благодаря победе учебного заведения во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций с одноименным названием и полученному призовому гранту. Напомним, в 2024 году музей боевой Славы нижегородской школы занял 3-е место в номинации «Лучший городской музей».

Финансовая поддержка позволила значительно обогатить экспозицию, посвященную героям России. В ней представлены экспонаты и материалы, рассказывающие о подвигах и самоотверженности наших соотечественников. Основная часть посвящена впечатляющей 150-летней истории семьи Кочетовых, чей вклад в историю страны охватывает несколько поколений.

«Особое внимание в экспозиции уделяется представителю семьи, участвовавшему в Первой мировой войне, истории прадеда, прошедшего всю Великую Отечественную войну. Особое место в экспозиции занимает память об Андрее Кочетове, чья трагическая гибель в 2023 году на СВО стала печальной страницей в истории семьи. Его реалистичный манекен и личные вещи напоминают о преемственности поколений и о том, что семейные традиции служения Отечеству продолжаются и в наши дни. Мы благодарны партии «Единая Россия» за инициирование такого важного проекта», - сказал руководитель музея Евгений Серов.

В бригаде, где служил Андрей, ученики 110-й школы неоднократно принимали участие в Дне призывника, проводили районную «Зарницу» и многих военнослужащих знают лично. На открытии новой экспозиции присутствовали родители героя.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать всю глубину и значимость этой работы. Она не просто впечатляет, она заставляет задуматься о вечном, о связи поколений и о ценности каждого мгновения жизни. Даже сослуживцы моего погибшего сына высоко оценили этот проект, что особенно ценно для меня. Наверное, я один из немногих людей, которому посчастливилось увидеть своих предков воочию, словно они ожили», - поделился отец Героя СВО, председатель Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Владимир Кочетов.

Также в новой экспозиции важное место занимает раздел, посвященный памяти Сергея Алексеева, выпускника школы №110, героически погибшего в Чеченской Республике в 2000 году при исполнении воинского долга.

«Я очень рада, что в нашей школе появилась эта экспозиция. У меня возникает чувство гордости за нашу историю. Я понимаю, когда люди воевали, они думали о нас, о будущем и, конечно, о мире. Мы должны чтить их память и помнить об этом», - поделилась впечатлениями ученица 7 класса школы №110 Полина Горбунова.

Конкурс «Солдаты Великого Отечества» ежегодно организуется партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память», который направлен на сохранение и популяризацию исторического наследия нашей страны.

«Реализация проекта демонстрирует превосходный пример патриотического воспитания. Помимо рассказа о значимых исторических событиях и их последствиях, он вдохновляет молодое поколение на изучение истории и развитие уважения к тем, кто обеспечил нам будущее. Как координатор партпроекта «Историческая память» могу сказать, что эта школа - образец для подражания, это один из лучших школьных музеев. И у других образовательных учреждений есть шанс воплотить в жизнь свои проекты: сейчас в Нижегородской области ведется прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Знать, чтобы помнить», - отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

В конкурсе могут принять участие музеи общеобразовательных организаций, а также дополнительного, профессионального и высшего образования.

Подать заявку на региональный этап конкурса «Знать, чтобы помнить», приуроченного к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, можно по электронной почте konkursmuzeevnn@mail.ru до 14 апреля 2025 года.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».