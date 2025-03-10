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Происшествия

Суд прекратил дело о гибели 2-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

13 марта 2025 16:18  [108] Происшествия

Фото: Кира Мишина

Приокский райсуд Нижнего Новгорода прекратил дело в отношении детского врача-хирурга в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Медик обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Из материалов дела следует, что 4 марта 2023 года в 11:05 бригада скорой помощи привезла в приемное отделение детской горбольницы № 1 двухлетнего ребенка. Врач осмотрела его без проведения лабораторно-инструментальных исследований, исключила хирургическую патологию и установила неверный диагноз. Ребенка выписали под амбулаторное наблюдение и врач выдала справку об амбулаторном наблюдении у педиатра. Впоследствии это стало причиной неверного выбора медицинского стационара при повторной госпитализации ребенка.

Вечером того же дня малыша госпитализировали в детскую инфекционную больницу №8, где он вскоре умер.

В суде напомнили, что в соответствии со статьей 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. К этой категории относится и причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей. Поэтому суд прекратил уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что нижегородская медсестра добилась выхода на пенсию на 13 лет раньше.

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Теги:
Здравоохранение Смертность Суд
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