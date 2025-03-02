Нижегородец едва не умер из-за застрявшей в горле мясной кости

Осколок кости вонзился в гортань жителю Нижнего Новгород во время поедания мяса. Об этом сообщается в телеграм-канале главного редактора "Стационар-пресс" Алексея Никонова.
Заведующий лор-отделением городской больницы №35 Григорий Белозеров сообщил, что пациентом занимались молодой лор-врач Гюллу Нифтуллаева и бригада анестезиологов больницы.
Операция мужчине не понадобилась, так как удалось извлечь осколок до ухудшения ситуации и появления тяжелых осложнений.
Ранее сообщалось, антибиотики могут спровоцировать активное выпадение волос у нижегородцев.
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