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Происшествия

Нижегородец едва не умер из-за застрявшей в горле мясной кости

03 марта 2025 12:00  [66] Происшествия

Осколок кости вонзился в гортань жителю Нижнего Новгород во время поедания мяса. Об этом сообщается в телеграм-канале главного редактора "Стационар-пресс" Алексея Никонова.

Заведующий лор-отделением городской больницы №35 Григорий Белозеров сообщил, что пациентом занимались молодой лор-врач Гюллу Нифтуллаева и бригада анестезиологов больницы.

Операция мужчине не понадобилась, так как удалось извлечь осколок до ухудшения ситуации и появления тяжелых осложнений.

Ранее сообщалось, антибиотики могут спровоцировать активное выпадение волос у нижегородцев.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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