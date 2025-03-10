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Общество

Нижегородцу провели уникальную операцию по восстановлению слуха

13 марта 2025 18:38  [40] Общество

Врачи больницы №35 Нижнего Новгорода успешно провели первую операцию по восстановлению слуха с использованием современного микроскопа. Об этом сообщил главный редактор агентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Новое оборудование стоимостью более 20 млн рублей было приобретено за счет нормированного страхового запаса ТФОМС Нижегородской области.  

Пациент, который долгое время страдал от ухудшения слуха, хронических отитов и гнойных выделений, получил новую барабанную перепонку, созданную из хряща его же уха.  

Оперировавший его лор-хирург Григорий Белозёров рассказал, что поврежденная перепонка была полностью восстановлена. Теперь пациенту предстоит неделю носить тампон в ухе, а полное возвращение слуха ожидается через месяц.  

Врачи уже планируют проводить более сложные операции, которые, как и эта, будут доступны пациентам по полису ОМС.

Ранее сообщалось, что нижегородцам предложили новый метод лечения боли в спине.

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Теги:
Врачи Здоровье Здравоохранение
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