Директора нижегородского РАНХиГС Парамонова арестовали до 9 мая Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил арестовать директора нижегородского филиала РАНХиГС, депутата регионального парламента Александра Парамонова. Под стражей он пробудет до 9 мая 2025 года, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда.

Напомним, что Парамонов был задержан 12 марта. Как оказалось позже, под следствие попали не только директор филиала РАНХиГС, но его подчиненные. Возбуждено уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов вместе с коллегами организовал преступную схему. За денежное вознаграждение они помогали всем желающим с поступлением, выставляли положительные оценки без фактического посещения занятий и оформляли дипломы без прохождения обучения.

Установлено, что один из студентов заплатил группе более 1 млн рублей. Взамен он получил возможность обучаться без сдачи экзаменов и успешно выпуститься. Полученные деньги распределялись между участниками схемы, заявили в силовом ведомстве.

Заседание по избранию меры пресечения 13 марта началось с просьбы адвоката не вести съемку процесса. Следствие придерживалось иной точки зрения. В итоге судья Оксана Муратова разрешила журналистам снимать подсудимого.

Следствие попросило суд заключить обвиняемого под стражу на два месяца — до 10 мая — в целях недопущения контакта Парамонова с другими фигурантами уголовного дела, а также другими, пока не установленными, участниками преступной группы.

Парамонов же заверил, что не планирует оказывать давление на иных фигурантов дела. Также он напомнил о наличии малолетних детей и попросил отправить его под домашний арест в Дзержинске, по месту прописки.

В итоге суд счел доводы следователя убедительными и удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" приостановила членство Парамонова в партии.

Кстати, в 2025 году произошло сразу четыре громких задержания в нижегородских вузах. Подробности можно прочитать тут.