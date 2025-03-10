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Происшествия

Опубликованы фото массового ДТП с пострадавшими на Канавинском мосту

13 марта 2025 22:53  [60] Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Появились фотографии с места жуткого ДТП на Канавинском мосту Нижнего Новгорода. Кадрами поделились в пресс-службах областных МЧС и МВД. 

Напомним, что на переправе этим вечером столкнулись сразу три машины: каршеринговая "Киа", такси и "Лада". По предварительным данным, пострадали трое. Одного человека увезла скорая. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. 

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Теги:
ДТП Канавинский мост
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