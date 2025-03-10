Три человека пострадали в ДТП с такси на Канавинском мосту

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Три человека пострадали в массовом ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Около 20:30 13 марта там столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Предварительно, водитель арендованного автомобиля "Киа" выскочил на встречку и врезался в "Хендай" (такси). Затем "Киа" отбросило в сторону, произошло столкновение с "Ладой". В результате пострадали пассажиры каршериновой машины.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, обошлось без погибших. Одну девушку увезли на скорой в медучреждение.
Напомним, в конце февраля в Сормове произошла смертельная авария с участием каршеринга. Ее устроил 18-летний водитель с минимальным опытом вождения. На него завели уголовное дело. Виновник ДТП, унесшего две жизни, публично принес извинения. В той жуткой аварии также пострадали еще несколько человек, они до сих пор находятся в больнице.
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