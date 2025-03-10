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Общество

Стандарт Pet-friendly для отелей представили на "Интурмаркете" в Нижнем Новгороде

14 марта 2025 16:55  [338] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

13 марта в рамках деловой программы международной выставки "Интурмаркет 2025" (12+) в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол Роскачества по гостиничным стандартам "Pet-friendly", на котором побывала корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова.

В течение круглого стола рассматривались не только вопросы, касающиеся Pet-friendly стандартов для турбизнеса, но и важность культуры дружелюбия к домашним питомцам.

Среди спикеров были представители Роскачества, Межрегиональной Ассоциации Развития Агропромышленного Туризма, министерств культуры и туризма регионов России, а также специалисты центра питания и благополучия животных и Российской кинологической федерации.

Кстати, по данным ВЦИОМ за 2024 год, питомцы есть у 66% россиян. Кошки живут в 82% семей, собаки - в 44%.

Евгений Капляускас, советник президента РКФ, поднял проблему предвзятого отношения к питомцам, в особенности к собакам. Он отметил, что для повышения лояльности людей к собаководам и их питомцам необходим комплексный подход: хозяева и животные должны быть ответственными, при этом для них необходимо создать комфортную инфраструктуру и сервисы.

"Иногда доходит до абсурда. У нас есть собаки-терапевты, которых не пускают в хосписы к людям, проводящим там последние дни", - рассказал Капляускас.

Марианна Онуфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, отметила, что собаки занимают ключевую роль в развитии концепции Pet-friendly, хотя в российских семьях кошек живет в два раза больше. Это связано с тем, что 64% владельцев считают своих собак членами семьи или компаньонами и хотели бы брать их с собой в различные места.

На данный момент миллениалы являются не только самой платежеспособной возрастной категорией, но и самой вовлеченной в Pet-friendly повестку. Все больше россиян стремится проводить значительную часть времени со своими питомцами - на работе, в повседневной жизни, в путешествиях.

"47% владельцев животных отправляются в поездки с питомцами хотя бы раз в год. При этом для 34% хозяев одной из основных причин отказа от поездок с животными являются трудности с подбором Pet-friendly жилья. А это очень большая поляна для бизнеса", - добавила Онуфриенко.

Одним из спикеров также стала самая путешествующая собака Крыма Джек-рассел-терьер Ульянка, Ее владелица Светлана Бараухина рассказала об опыте путешествий с собакой по городам России. По ее словам, с каждым годом появляется все больше возможностей для путешествий с питомцем.

Сертификация по гостиничным стандартам "Pet-friendly" показывает ответственность отелей, которые адаптировали свою инфраструктуру и доказали соответствие стандартам. Данный знак призван помочь не только турбизнесу, но и владельцам питомцев в путешествиях.

Напомним, что 13 марта международная выставка-форум "Интурмаркет", в рамках которого проведут более 120 мероприятий, стартовал в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, пленарное заседание по развитию круизного туризма в регионе прошло при участии министра экономики РФ в рамках выставки-форума "Интурмаркет".

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Теги:
Животные Путешествия Роскачество
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