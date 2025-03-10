Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2025 17:30  [125] Первые подснежники зацвели в Нижегородской области
15 марта 2025 14:40  [159] Открытый диалог "Патриотизм. Преемственность поколений" объединяет молодежь, ветеранов и представителей власти
15 марта 2025 13:55  [263] Оборот наркотиков вырос на 35,7% в Нижегородской области
15 марта 2025 13:10  [275] Энергетики восстановили электроснабжение в Нижегородской области после непогоды
15 марта 2025 12:00  [287] Число изнасилований выросло на 46% в Нижегородской области
15 марта 2025 09:00  [273] Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода
15 марта 2025 08:00  [1100] Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова
15 марта 2025 07:00  [766] Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 20:45  [392] Порядок подачи обращений граждан изменят в Нижегородской области
14 марта 2025 20:18  [349] В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему
Общество

Молодежный совет АПЗ провез 90 мероприятий в 2024 году

14 марта 2025 14:20  [328] Общество

90 мероприятий и акций провел Молодежный совет АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" в 2024 году. Итоги работы подвели на отчетной конференции 6 марта.

Сегодня молодежная организация АПЗ объединяет 82 представителя цехов и отделов, которые активно участвуют в развитии корпоративного добровольчества, генерируют спортивные и культурно-массовые мероприятия, реализуют собственные социальные и экологические проекты.

Мероприятия 

В 2024 году работа Совета активно велась по организации мероприятий. Наиболее яркими из них стали фестивали КВН "Кубок городов" и "Кубок Пландина", уличный рок-фестиваль "Небо" в городском парке, совместные поэтические и музыкальные вечера с заводским Советом ветеранов. 

В рамках развития корпоративного добровольчества было проведено восемь волонтерских акций, направленных на помощь заводским ветеранам, собрано и передано нуждающимся семьям приборостроителей 18 компьютеров, оказывалась регулярная физическая помощь и сбор средств приюту для бездомных животных "Дом с хвостом". В сфере нравственно-патриотического воспитания молодежь АПЗ провела акции "Георгиевская лента", "Свеча памяти", "Цветы женщинам в канун 8 Марта". 

Достижения

Молодежный совет АПЗ стал победителем самого крупного регионального конкурса "Лучший доброволец Нижегородской области" в номинации "Корпорация добра". Занял первое место в спартакиаде Совета работающей молодежи Нижегородской области среди 14 предприятий региона.

"Команда МС отмечена благодарственным письмом управления молодежной политики администрации г.о.г. Арзамас за организацию мероприятий на праздновании Дня города и Дня молодежи России. – Наш Молодежный совет – лучший, – отметил генеральный директор Андрей Капустин. – Он постоянно находится в сфере внимания заводских, городских и региональных СМИ. Мероприятия, с которыми связан, всегда на виду. Во многом благодаря ему АПЗ считается одним из лучших работодателей в молодёжной среде".

Текст: Наталья Глазунова.

Фото: Александр Барыкин

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph