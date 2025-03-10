Молодежный совет АПЗ провез 90 мероприятий в 2024 году

90 мероприятий и акций провел Молодежный совет АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" в 2024 году. Итоги работы подвели на отчетной конференции 6 марта.
Сегодня молодежная организация АПЗ объединяет 82 представителя цехов и отделов, которые активно участвуют в развитии корпоративного добровольчества, генерируют спортивные и культурно-массовые мероприятия, реализуют собственные социальные и экологические проекты.
Мероприятия
В 2024 году работа Совета активно велась по организации мероприятий. Наиболее яркими из них стали фестивали КВН "Кубок городов" и "Кубок Пландина", уличный рок-фестиваль "Небо" в городском парке, совместные поэтические и музыкальные вечера с заводским Советом ветеранов.
В рамках развития корпоративного добровольчества было проведено восемь волонтерских акций, направленных на помощь заводским ветеранам, собрано и передано нуждающимся семьям приборостроителей 18 компьютеров, оказывалась регулярная физическая помощь и сбор средств приюту для бездомных животных "Дом с хвостом". В сфере нравственно-патриотического воспитания молодежь АПЗ провела акции "Георгиевская лента", "Свеча памяти", "Цветы женщинам в канун 8 Марта".
Достижения
Молодежный совет АПЗ стал победителем самого крупного регионального конкурса "Лучший доброволец Нижегородской области" в номинации "Корпорация добра". Занял первое место в спартакиаде Совета работающей молодежи Нижегородской области среди 14 предприятий региона.
"Команда МС отмечена благодарственным письмом управления молодежной политики администрации г.о.г. Арзамас за организацию мероприятий на праздновании Дня города и Дня молодежи России. – Наш Молодежный совет – лучший, – отметил генеральный директор Андрей Капустин. – Он постоянно находится в сфере внимания заводских, городских и региональных СМИ. Мероприятия, с которыми связан, всегда на виду. Во многом благодаря ему АПЗ считается одним из лучших работодателей в молодёжной среде".
Текст: Наталья Глазунова.
Фото: Александр Барыкин
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