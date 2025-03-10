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Общество

Депутат Нилов объяснил, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам

14 марта 2025 15:56  [287] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Государственную Думу был внесён законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам прожиточный минимум. О целях этой инициативы сообщил депутат Ярослав Нилов в интервью телеканалу "360".

По словам Нилова, в настоящее время граждане получают пособие по безработице в соответствии с законом о занятости. Однако существует группа людей, занимающихся домашним хозяйством и выполняющих работу по дому, чаще женщин, но иногда и мужчин. Им предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума и учитывать этот период в трудовом стаже.

Нилов отметил, что эта идея была предложена ранее Владимиром Жириновским, но тогда её отклонили. Теперь депутаты доработали проект, учтя все высказанные ранее замечания и предложения. По мнению Нилова, эта мера может положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

В пояснительной записке, предоставленной 360.ru, депутат уточнил, что право на получение выплат будут иметь только трудоспособные граждане обоих полов, живущие с семьёй, не работающие и занимающиеся исключительно домашним хозяйством.

Самозанятые и те, кто получил гражданство России менее пяти лет назад, не смогут претендовать на эти выплаты. Кроме того, доход семьи не должен превышать два региональных прожиточных минимума.

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Теги:
Выплаты Законодательство Семья
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