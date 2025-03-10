Депутат Нилов объяснил, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам

Фото:
В Государственную Думу был внесён законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам прожиточный минимум. О целях этой инициативы сообщил депутат Ярослав Нилов в интервью телеканалу "360".
По словам Нилова, в настоящее время граждане получают пособие по безработице в соответствии с законом о занятости. Однако существует группа людей, занимающихся домашним хозяйством и выполняющих работу по дому, чаще женщин, но иногда и мужчин. Им предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума и учитывать этот период в трудовом стаже.
Нилов отметил, что эта идея была предложена ранее Владимиром Жириновским, но тогда её отклонили. Теперь депутаты доработали проект, учтя все высказанные ранее замечания и предложения. По мнению Нилова, эта мера может положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
В пояснительной записке, предоставленной 360.ru, депутат уточнил, что право на получение выплат будут иметь только трудоспособные граждане обоих полов, живущие с семьёй, не работающие и занимающиеся исключительно домашним хозяйством.
Самозанятые и те, кто получил гражданство России менее пяти лет назад, не смогут претендовать на эти выплаты. Кроме того, доход семьи не должен превышать два региональных прожиточных минимума.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+