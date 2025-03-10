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Экономика

Нижегородские стоматологи зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц

15 марта 2025 10:00  [76] Экономика

Спрос на стоматологов в Нижегородской области за последний год значительно вырос. Аналитики hh.ru зафиксировали увеличение количества вакансий для этих специалистов на 12% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности работодатели региона разместили более 540 предложений о работе.  

По всей стране спрос на стоматологов за тот же период увеличился на 17%, а общее число вакансий превысило 29 тысяч.  

Средний уровень заработных плат стоматологов в Нижегородской области достиг 100 тысяч рублей. Это на 31% (или 23,4 тыс. рублей) больше, чем два года назад. Для сравнения, среднемесячный доход жителей региона на начало 2025 года составлял около 69,8 тыс. рублей, что на 30,1 тыс. меньше, чем средняя зарплата стоматологов. В целом по России врачи-стоматологи получают в среднем 100 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем год назад.  

Специалисты этой сферы зарабатывают больше, чем другие медицинские работники. В среднем по региону врачи получают 75,4 тыс. рублей в месяц, что на 24,6 тыс. меньше, чем у стоматологов.  

Самая высокая зарплата, указанная в начале 2025 года для стоматологов, превышает 1,78 млн рублей (или до 20 000 $). Этот уровень дохода предлагается стоматологу-ортопеду, готовому переехать в Казахстан. Работодатель берет на себя оплату перелета и аренды жилья.  

Топ самых высокооплачиваемых вакансий стоматологов в Нижегородской области:  

- Врач стоматолог-терапевт – до 150 000 ₽ в месяц (до вычета налогов),  
- Стоматолог-терапевт – от 100 000 ₽ в месяц (на руки),  
- Стоматолог-хирург / имплантолог – от 250 000 ₽ в месяц (на руки),  
- Врач стоматолог-хирург-имплантолог – от 300 000 ₽ в месяц (на руки),  
- Врач стоматолог-ортодонт – от 200 000 ₽ в месяц (на руки).

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Теги:
Доходы Зарплата Стоматология
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