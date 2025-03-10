Шесть новых гостиниц построят в Нижегородской области Экономика

К 2028 году в Нижегородской области появятся шесть новых гостиниц. Их строительство пройдет в рамках программы льготного кредитования капитального строительства отелей и туристических объектов, которая реализуется в составе национального проекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на XX Международной выставке-форуме "Интурмаркет" (12+), передает GiperNN.

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" был запущен в 2021 году. По словам Максима Решетникова, в первые годы регионам приходилось сосредотачиваться на антикризисных мерах, связанных с пандемией, а не на развитии отрасли. Однако после восстановления спроса власти сделали акцент на устранении инфраструктурных ограничений, мешающих росту туризма.

Одним из ключевых инструментов поддержки стала программа льготного кредитования гостиничного бизнеса. В ее рамках в России реализуются 240 инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и других туристических объектов. Общий объем вложений в эти проекты достигает одного триллиона рублей. В частности, программа предусматривает создание 50 тысяч новых гостиничных номеров, часть из которых появится в шести отелях Нижегородской области.

"Хочу поблагодарить Глеба Никитина и его команду за настойчивую работу в этом направлении", — отметил Максим Решетников.

Также министр подчеркнул важность строительства модульных гостиниц, которое позволяет оперативно увеличить количество мест размещения. С 2022 по 2024 год в России таким способом было создано 12,5 тысячи номеров, а до 2027 года планируется открыть еще около 10 тысяч.

XX Международная выставка-форум "Интурмаркет" проходит в Нижнем Новгороде 13-14 марта. Впервые мероприятие организовано за пределами Москвы. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития туризма и встреч экспертов отрасли. В его программе – бизнес-сессии, круглые столы, мастер-классы и презентации.

Ранее сообщалось, что туристы оставили в Нижегородской области 80 млрд рублей.