Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 марта 2025 10:00  [232] Нижегородские стоматологи зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц
15 марта 2025 06:00  [2179] Шесть новых гостиниц построят в Нижегородской области
14 марта 2025 18:52  [332] Какие редкоземельные металлы есть в Нижегородской области
14 марта 2025 17:38  [347] Будущие нефтепереработчики посетили завод ЛУКОЙЛа в Кстове
14 марта 2025 15:33  [339] 199 протоколов составили на цветочников-нелегалов в Нижегородской области
14 марта 2025 14:48  [323] ВТБ: мошенники ищут "ошибочного получателя" посылки
14 марта 2025 13:30  [385] LTE запустили еще в пяти селах Тонкинского района
14 марта 2025 11:13  [324] Инновации в производстве АО "РУМО": новый портальный фрезерный центр
14 марта 2025 11:06  [504] Около 200 нижегородских предприятий получат господдержку на бережливые технологии
13 марта 2025 19:15  [422] Беспилотное прогулочное судно строят в Нижегородской области
Экономика

Шесть новых гостиниц построят в Нижегородской области

15 марта 2025 06:00  [2179] Экономика

К 2028 году в Нижегородской области появятся шесть новых гостиниц. Их строительство пройдет в рамках программы льготного кредитования капитального строительства отелей и туристических объектов, которая реализуется в составе национального проекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на XX Международной выставке-форуме "Интурмаркет" (12+), передает GiperNN.

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" был запущен в 2021 году. По словам Максима Решетникова, в первые годы регионам приходилось сосредотачиваться на антикризисных мерах, связанных с пандемией, а не на развитии отрасли. Однако после восстановления спроса власти сделали акцент на устранении инфраструктурных ограничений, мешающих росту туризма.  

Одним из ключевых инструментов поддержки стала программа льготного кредитования гостиничного бизнеса. В ее рамках в России реализуются 240 инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и других туристических объектов. Общий объем вложений в эти проекты достигает одного триллиона рублей. В частности, программа предусматривает создание 50 тысяч новых гостиничных номеров, часть из которых появится в шести отелях Нижегородской области.  

"Хочу поблагодарить Глеба Никитина и его команду за настойчивую работу в этом направлении", — отметил Максим Решетников.  

Также министр подчеркнул важность строительства модульных гостиниц, которое позволяет оперативно увеличить количество мест размещения. С 2022 по 2024 год в России таким способом было создано 12,5 тысячи номеров, а до 2027 года планируется открыть еще около 10 тысяч.  

XX Международная выставка-форум "Интурмаркет" проходит в Нижнем Новгороде 13-14 марта. Впервые мероприятие организовано за пределами Москвы. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития туризма и встреч экспертов отрасли. В его программе – бизнес-сессии, круглые столы, мастер-классы и презентации.  

Ранее сообщалось, что туристы оставили в Нижегородской области 80 млрд рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Туризм
Поделиться:
Новости по теме
13 марта 2025 19:06  [506] Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируют запустить из Нижнего Новгорода
13 марта 2025 17:57  [462] Международный форум "Интурмаркет" стартовал в Нижнем Новгороде
08 марта 2025 09:16  [686] 5-звездочный отель по франшизе построят в поселке Ильино
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph