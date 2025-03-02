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Бизнес

5-звездочный отель по франшизе построят в поселке Ильино

08 марта 2025 09:16  [136] Бизнес

В Володарском округе Нижегородской области планируют открыть 5-звездочный отель под брендом "Ильдорф". Проект предусматривает реконструкцию оздоровительного лагеря. Соответствующая информация опубликована на региональном инвестиционном портале.  

Отель разместится в поселке Ильино на улице Приозерная. Инвестиции в проект оцениваются в 350 миллионов рублей. В настоящее время ведется поиск соинвестора.  

Ожидается, что после открытия гостиницы в регионе появится 120 новых рабочих мест. 

Ранее сообщалось, что около Нижегородского кремля собираются построить две гостиницы. 

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Теги:
Володарский район Гостиницы Туризм
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