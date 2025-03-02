5-звездочный отель по франшизе построят в поселке Ильино Бизнес

В Володарском округе Нижегородской области планируют открыть 5-звездочный отель под брендом "Ильдорф". Проект предусматривает реконструкцию оздоровительного лагеря. Соответствующая информация опубликована на региональном инвестиционном портале.

Отель разместится в поселке Ильино на улице Приозерная. Инвестиции в проект оцениваются в 350 миллионов рублей. В настоящее время ведется поиск соинвестора.

Ожидается, что после открытия гостиницы в регионе появится 120 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что около Нижегородского кремля собираются построить две гостиницы.