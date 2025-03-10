Женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Шахунском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трагически завершилось возгорание в квартире в многоквартирном доме в Шахунье. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар был зафиксирован вечером 15 марта в селе Верховское на улице Мира.

Огонь охватил 43 кв.м жилого помещения. Пожар тушили 9 специалистов и 4 единицы спецтехники.

В квартире было обнаружено тело погибшей хозяйки.

В МЧС назвали предварительную причину пожара - неосторожное обращение с огнём.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности: не оставлять источники огня без присмотра и обязательно тушить огонь, уходя из дома или ложась спать. Главный залог безопасности - пожарный извещатель: прибор звуком оповестит жильцов о задымлении в помещении.

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