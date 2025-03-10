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Происшествия

Крупный пожар произошел на базе отдыха в Нижегородской области

11 марта 2025 11:19  [87] Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Возгорание деревянного коттеджа на территории базы отдыха произошло в Сосновском районе 10 марта. Об этом сообщает МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные ликвидировали огонь, охвативший площадь 72 квадратных метра.

Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Борском районе заживо сгорел мужчина.

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Теги:
МЧС Пожар
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