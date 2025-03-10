Применение БПЛА для доставки донорских органов возможно в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут использоваться для транспортировки донорских органов. Об этом стало известно порталу "Живём в Нижнем"от представителей регионального министерства здравоохранения.

Напомним, в феврале в регионе уже проведено первое испытание БПЛА в качестве "медицинского курьера".

По словам главного врача Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломона Апояна, основным преимуществом использования БПЛА для доставки медицинских грузов является скорость.

Соломон Апоян подчеркнул, что необходимость срочной доставки биоматериалов обусловлена требованиями к соблюдению температурного режима. При транспортировке наземным транспортом из-за пробок курьеру приходится постоянно следить за температурой.

Кроме того, использование БПЛА позволит ускорить проведение медицинских исследований, что, в свою очередь, ускорит получение результатов для пациента и врача.

Стоит отметить, что БПЛА могут использоваться не только для доставки биоматериалов.

Главный врач отметил, что в сфере здравоохранения требуется срочная доставка не только биоматериалов, но и некоторых лекарственных препаратов, а также донорских органов. Разумеется, отрасль заинтересована в развитии технологий дальних полётов БПЛА, подчеркнул он.