Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2025 15:57  [102] Нижегородцев пригласили на вебинары по противодействию интернет-мошенничеству
16 марта 2025 15:14  [356] Нижегородцев предостерегли от покупки запрещённых Минздравом капель от насморка
16 марта 2025 14:41  [142] Нижегородцам напомнили о крупных штрафах за выжигание сухой травы
16 марта 2025 14:07  [145] Два моста в Гагинском и Кстовском муниципалитетах затопило 16 марта
16 марта 2025 13:38  [184] PR-менеджер Марка Эйдельштейна заявила, что у актёра нет проблем с военкоматом
16 марта 2025 13:19  [186] Дерматолог Варенова дала нижегородцам советы по уходу за кожей и волосами весной
16 марта 2025 12:54  [181] Причал для "Валдаев" на Бору перенесут к яхт-клубу "Фрегат"
16 марта 2025 12:13  [240] Нижегородский военкомат начал разыскивать актёра Марка Эйдельштейна
16 марта 2025 10:45  [255] Снегопады ещё придут в Нижний Новгород на грядущей неделе
16 марта 2025 09:58  [212] Лучших слесарей-ремонтников определили в Нижегородской области
Общество

Применение БПЛА для доставки донорских органов возможно в Нижегородской области

16 марта 2025 09:33  [233] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут использоваться для транспортировки донорских органов. Об этом стало известно порталу "Живём в Нижнем"от представителей регионального министерства здравоохранения.

Напомним, в феврале в регионе уже проведено первое испытание БПЛА в качестве "медицинского курьера".

По словам главного врача Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломона Апояна, основным преимуществом использования БПЛА для доставки медицинских грузов является скорость.

Соломон Апоян подчеркнул, что необходимость срочной доставки биоматериалов обусловлена требованиями к соблюдению температурного режима. При транспортировке наземным транспортом из-за пробок курьеру приходится постоянно следить за температурой.

Кроме того, использование БПЛА позволит ускорить проведение медицинских исследований, что, в свою очередь, ускорит получение результатов для пациента и врача.

Стоит отметить, что БПЛА могут использоваться не только для доставки биоматериалов.

Главный врач отметил, что в сфере здравоохранения требуется срочная доставка не только биоматериалов, но и некоторых лекарственных препаратов, а также донорских органов. Разумеется, отрасль заинтересована в развитии технологий дальних полётов БПЛА, подчеркнул он.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2025 16:00  [502] Медицинские беспилотники внедряют в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph