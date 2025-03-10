Два моста в Гагинском и Кстовском муниципалитетах затопило 16 марта

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В результате повышения уровня воды в реках Нижегородской области 16 марта произошло подтопление двух низководных мостов в кстовском и Гагинском муниципалитетах. Об этом предупредила пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, в Кстовском муниципальном образовании затопило мост через Кудьму рядом с подсобным хозяйством "Кудьма". Объезд организован движение по грунтовой дороге Вязовка-Чаглава, расположенной в 5 километрах от моста. Также есть возможность перейти реку по пешеходному мосту, который не пострадал от затопления.
В Гагинском муниципальном образовании затоплен мост через реку Пьяна рядом с селом Никольское на автодороге Юрьево-Никольское. Здесь организовано движение по объездной грунтовой дороге через село Мишуково, расстояние от моста - 11 километров.
В ведомстве уточнили, что жилые дома в зону затопления не попали, эвакуация жителей не требуется.
Вопросы жизнеобеспечения населения, включая противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение, предусмотрены, добавили в Управлении.
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