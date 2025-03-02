Мост через дамбу Нижегородской ГЭС закроют по ночам из-за ремонта Общество

Фото: филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

В Городецком округе на пять ночей ограничат движение по мосту, проходящему через дамбу Нижегородской ГЭС. Перекрытия введут с 10 по 14 марта, сообщили на предприятии.

Работы будут проводиться в ночное время — с 21:00 до 03:00. В этот период движение перекроют на 120 минут с интервалами в 30 минут. В остальное время проезд останется свободным, но будет регулироваться светофором.

Ремонт связан с демонтажем балок в пролете №11 и установкой новых в пролете №9.

Жители Городецкого округа не раз выражали обеспокоенность состоянием дамбы. По их словам, мост разрушается из-за постоянного движения крупногабаритного транспорта, несмотря на запрет. Дорожные знаки, ограничивающие проезд тяжелых машин, регулярно игнорируются водителями.

Капитальный ремонт переправы начался в 2023 году. На период работ здесь ввели реверсивное движение и установили светофор для регулирования потока автомобилей.

Ранее сообщалось, что движение по мосту Нижегородской ГЭС будет организовано с интервалами.