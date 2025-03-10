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Общество

В Дзержинске простятся с погибшим на СВО Александром Сусловым

16 марта 2025 17:57  [264] Общество

В Дзержинске пройдёт церемония прощания с Александром Сусловым, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщил в социальных сетях дзержинский блогер Алексей Алексеев.

Он рассказал, что Александр числился пропавшим без вести ещё с мая 2023-го. Теперь поступило официальное подтверждение того, что военнослужащий погиб. Ему было 53 года.

Похороны Александра Суслова пройдут в среду 19 марта. О времени и месте прощания будет сообщено позднее, уточнил Алексей Алексеев.

Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.

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Теги:
Военные Похороны СВО
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