В Дзержинске простятся с погибшим на СВО Александром Сусловым

В Дзержинске пройдёт церемония прощания с Александром Сусловым, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщил в социальных сетях дзержинский блогер Алексей Алексеев.
Он рассказал, что Александр числился пропавшим без вести ещё с мая 2023-го. Теперь поступило официальное подтверждение того, что военнослужащий погиб. Ему было 53 года.
Похороны Александра Суслова пройдут в среду 19 марта. О времени и месте прощания будет сообщено позднее, уточнил Алексей Алексеев.
Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.
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