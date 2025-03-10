Полиция ищет угонщиков, бросивших авто после ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде разыскивают злоумышленников, которые устроили ДТП на угнанном автомобиле и скрылись с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

По информации полиции, 16 марта в отдел №4 УМВД обратились владельцы иномарки, заявившие об угоне своей машины.

Позже выяснилось, что неизвестные на этом автомобиле протаранили забор в Автозаводском районе, а затем оставили транспорт на улице Строкина и скрылись.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и ведет розыск подозреваемых.

При этом в социальных сетях в тот же день появилось сообщение, что на угнанной иномарке злоумышленники повредили не только забор, но и задели припаркованный автомобиль у СНТ №5.

Ранее сообщалось о страшной аварии с шестью пострадавшими. Среди раненых - ребенок. Подробности тут.