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Общество

Нижегородки стали реже прерывать беременность

17 марта 2025 08:10  [202] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за год сократилось число абортов. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в облминздраве, в 2024 году в медицинских учреждениях было проведено 2200 процедур, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 2300.  

В ведомстве отмечают, что тенденция к снижению сохраняется. За последний год количество абортов уменьшилось на 5%.  

Одной из причин такой динамики специалисты называют активную профилактическую работу с будущими мамами. Если в 2023 году после консультаций с врачами 325 женщин решили сохранить беременность, то в 2024 году это число увеличилось до 509.

Ранее нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности. 

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Теги:
Беременность Минздрав Семья
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