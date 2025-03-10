Нижегородки стали реже прерывать беременность

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В Нижегородской области за год сократилось число абортов. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в облминздраве, в 2024 году в медицинских учреждениях было проведено 2200 процедур, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 2300.
В ведомстве отмечают, что тенденция к снижению сохраняется. За последний год количество абортов уменьшилось на 5%.
Одной из причин такой динамики специалисты называют активную профилактическую работу с будущими мамами. Если в 2023 году после консультаций с врачами 325 женщин решили сохранить беременность, то в 2024 году это число увеличилось до 509.
Ранее нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности.
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