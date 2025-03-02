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Общество

Нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности

04 марта 2025 17:30  [83] Общество

Фото: Александр Воложанин

Будущим мамам важно заранее позаботиться о своем здоровье, чтобы снизить риски для себя и малыша. Редакция НИА "Нижний Новгород" узнала у главного внештатного акушера-гинеколога Ольги Мануйленко, какие меры помогут подготовиться к беременности.

По словам эксперта, за 2-3 месяца до планируемого зачатия рекомендуется начать прием фолиевой кислоты в дозировке 400-800 мкг в день. Этот витамин играет ключевую роль в формировании нервной системы ребенка и снижает риск развития пороков нервной трубки.  

Также в этот период необходимо включить в рацион йодсодержащие препараты (200 мкг в день). Йод необходим для нормального развития мозга плода и предотвращения возможных нарушений в нейрогенезе.  

После наступления беременности важно продолжать следить за питанием и поддерживать баланс микроэлементов. Особое внимание стоит уделить уровню железа и кальция, так как они необходимы для правильного формирования органов и тканей малыша.  

Физическая активность тоже играет значимую роль. Умеренные нагрузки, подобранные врачом, помогают будущей маме чувствовать себя лучше и способствуют правильному развитию плода.

О том, как сохранить репродуктивное здоровье и какие факторы влияют на зачатие и беременность, можно прочитать здесь.

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Теги:
Беременность Дети Здоровье
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