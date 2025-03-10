Мошенники снова создали фейковый аккаунт нижегородского министра Тужилина Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В пресс-службе нижегородского правительства предупредили, что мошенники снова начали писать сообщения от имени министра экологии региона Владимира Тужилина.

Злоумышленники вступают в переписку якобы по поводу какой-либо ситуации для переговоров.

Нижегородцев просят проявлять бдительность, при получении подобных сообщений в разговор не вступать, а фейковый аккаунт сразу же заблокировать.

Напомним, что в феврале сообщалось о создании фейкового аккаунта главы нижегородского минэкологии. Ранее стало известно, что злоумышленники подделали аккаунт губернатора Нижегородской области.