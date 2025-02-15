Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра Политика

Мошенники создали фейковый аккаунт министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павла Карасева.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, аферисты ведут переписку от имени министра.

В связи с этим нижегородцев просят быть бдительнее, не вступать в переписку и блокировать фейковый аккаунт.

Ранее сообщалось о создании ложного аккаунта главы нижегородского минэкологии Владимира Тужилина, а также дипфейк-аккаунта губернатора Нижегородской области.