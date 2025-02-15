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Политика

Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра

20 февраля 2025 10:43  [126] Политика

Мошенники создали фейковый аккаунт министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павла Карасева. 

Как сообщили в пресс-службе облправительства, аферисты ведут переписку от имени министра. 

В связи с этим нижегородцев просят быть бдительнее, не вступать в переписку и блокировать фейковый аккаунт. 

Ранее сообщалось о создании ложного аккаунта главы нижегородского минэкологии Владимира Тужилина, а также дипфейк-аккаунта губернатора Нижегородской области.

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Теги:
мошенники Фейк чиновники
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