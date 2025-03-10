Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2025 18:03  [80] Федермессер назвала "пиявкой" экс-главу нижегородского детдома "Надежда"
17 марта 2025 17:54  [103] Ограничения на движение большегрузов введут в Нижегородской области с 1 апреля
17 марта 2025 17:14  [113] Около 80% случаев мошенничества остаются нераскрытыми в Нижегородской области
17 марта 2025 16:30  [150] Нижегородцы потеряли почти 400 млн рублей из-за дистанционного мошенничества
17 марта 2025 16:16  [145] Пять мостов ушли под воду в Нижегородской области
17 марта 2025 15:53  [156] Повторные конкурсы проведут на нижегородские маршруты А-38, А-70 и А-74
17 марта 2025 15:14  [245] Когда отключат отопление в Нижнем Новгороде в 2025 году
17 марта 2025 14:52  [225] Как мошенники обманывают нижегородцев в 2025 году
17 марта 2025 14:14  [340] Взорвавшийся дом на Краснодонцев возьмут под охрану до сноса
17 марта 2025 14:00  [550] Сильная магнитная буря идет в Нижний Новгород
Общество

Пять мостов ушли под воду в Нижегородской области

17 марта 2025 16:16  [145] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области по данным на 17 марта затоплены пять мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, в понедельник под воду ушла переправа в Борском округе, в 1 км от деревни Остреево. Жилые дома находятся вне зоны затопления. Движение возможно по объездной автодороге Тарасиха – Доенки, также спасателями организована лодочная переправа.

Кроме того, еще четыре моста остаются затопленными в Кстовском, Гагинском и Починковском районах. Эвакуация жителей из данных районов не требуется, сотрудники МЧС  ведут мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что два моста оказались затоплены в Кстовском и Гагинском районах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Паводок
Поделиться:
Новости по теме
08 марта 2025 09:57  [548] Мост через дамбу Нижегородской ГЭС закроют по ночам из-за ремонта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph