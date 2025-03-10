Власти Нижнего Новгорода не планируют ремонт бункера на Стрелке в этом году

Администрация Нижнего Новгорода в 2025 году не планирует ремонта бункера на Стрелке. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.
Нижегородец поинтересовался, есть ли планы по восстановлению данной достопримечательности на территории Стрелки.
Как пояснили представители администрации города, ремонт бункера не вошел в план на этот год ввиду ограниченного финансирования, выделенного на ремонт защитно-гражданских сооружений.
В свою очередь, депутат думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев сообщил, что ранее данный объект планировалось приспособить под музей, но после 2022 года подобные сооружения в иную категорию не переводят.
Ранее сообщалось, что бомбоубежище в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют за 15,3 млн рублей.
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