Олег Сорокин взыскал с колонии 57 тысяч рублей зарплаты

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Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин, осужденный на 10 лет, частично выиграл суд против исправительной колонии в Мордовии, требуя невыплаченные деньги за труд.
По данным "Ъ-Приволжье", Сорокин настаивал, что в первом полугодии 2024 года ему не начисляли доплату до минимального размера оплаты труда (МРОТ), несмотря на выполнение рабочей нормы. В документах колонии значилось, что он занимался сдельной работой по пошиву одежды. По словам начальника производственно-технического отдела, заключённые получали задания устно и расписывались за них в специальных журналах, а вечером отмечалось выполнение сменного плана.
Однако из материалов заседания комиссии следовало, что Сорокин систематически не выполнял сменное задание. При этом данных о его личном участии в этих заседаниях или предупреждениях о возможных дисциплинарных взысканиях предоставлено не было.
Почерковедческая экспертиза выявила несоответствия в документах: подписи Сорокина в нарядах, зарплатных ведомостях и журналах выдачи заданий либо отсутствовали, либо были выполнены не им. Сам он пояснил, что фактически работал упаковщиком: сколько продукции производили, столько он и упаковывал. Суд установил, что эта работа не была должным образом учтена в нарядах.
Поскольку определить точный объём выполненной им работы оказалось невозможно, суд постановил выплатить зарплату не ниже МРОТ. Из требуемых 110,5 тысячи рублей, с учетом вычетов за питание и коммунальные услуги, Сорокину начислили 57,1 тысячи рублей.
Также суд частично удовлетворил его расходы на почерковедческую экспертизу, взыскав 40,5 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что Сорокин выступил свидетелем по делу экс-сити-менеджера Олега Кондрашова.
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