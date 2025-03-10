Алексей Дюмин и Глеб Никитин обсудили экологию, промышленность и спорт Политика

Фото: Госсовет РФ

Помощник президента, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу 17 марта. В ходе беседы обсуждались вопросы деятельности комиссии Госсовета "Экологическое благополучие", которую возглавляет Глеб Никитин, а также развитие оборонно-промышленного комплекса и спорта в регионе.

Глеб Никитин подчеркнул важность представления региональных проектов на федеральном уровне, отметив, что Алексей Дюмин, как секретарь Госсовета, собирает и анализирует опыт российских субъектов в различных сферах. Губернатор рассказал ему о работе комиссии "Экологическое благополучие", которую возглавляет с 2019 года, и представил отчёт о её деятельности за пять лет. Особое внимание было уделено перспективам работы комиссии с учётом запуска в России нового национального проекта "Экологическое благополучие".

В ходе встречи Глеб Никитин также сообщил, что с 2021 года объёмы промышленного производства в Нижегородской области выросли на 32,8%. Существенный вклад в этот рост внесли предприятия оборонной промышленности и отрасли, ориентированные на импортозамещение.

Отдельное внимание было уделено спортивному развитию региона. Глеб Никитин представил Алексею Дюмину уникальный для России проект — АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" (ЦУРС). Эта организация отвечает за развитие профессиональных спортивных команд региона, формируя их стратегические цели в спортивной, финансовой, социальной и медийной сферах. Центр вошёл в состав учредителей всех профессиональных клубов области, а его генеральный директор Максим Гафуров участвует в работе руководящих органов спортивных объединений.

В зону ответственности ЦУРС входят футбольный клуб "Пари Нижний Новгород", выступающий в Российской премьер-лиге, хоккейный клуб "Торпедо", играющий в Континентальной хоккейной лиге, а также волейбольный клуб АСК, мини-футбольный клуб "Торпедо", баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород" и хоккейный клуб "Старт".

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов по числу команд, представленных в топовых лигах страны.

В регионе активно развиваются как массовый спорт, так и спорт высших достижений. По итогам 2024 года доля жителей, систематически занимающихся физкультурой, достигла 60%. Для этого в области создаются все необходимые условия: ведётся строительство и модернизация спортивных объектов как в Нижнем Новгороде, так и в удалённых муниципалитетах. Завершается возведение ледовой арены в областном центре и центра бокса в Городце. В активной фазе находятся работы на ряде других спортивных площадок, реализуются концессионные проекты.

Спортсмены Нижегородской области демонстрируют высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. В 2024 году они завоевали 5 903 медали, в том числе 459 на международных турнирах. В регионе увеличены выплаты спортсменам и тренерам за успешные выступления, расширен перечень соревнований, за которые предусмотрены премии, а также увеличены суммы на командировки на официальные спортивные мероприятия.

Каждый год в Нижегородской области проходит более 1 200 спортивных мероприятий регионального и федерального уровня, в том числе с участием спортсменов из дружественных стран. Одним из ключевых событий 2025 года станут Всероссийские "Фиджитал игры", которые пройдут в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин также подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта, в частности следж-хоккея. Нижегородская область является одним из центров развития детского и юношеского следж-хоккея в России — здесь действует 11 команд, четыре из которых входят в систему "Торпедо-следж". Ведётся активная работа по вовлечению в спорт ветеранов СВО: специально для них создана следж-хоккейная команда, которая бесплатно тренируется на базе центра адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске.



Два нижегородских следж-хоккеиста регулярно вызываются в молодёжную сборную России, а трое выступают в чемпионате страны за ведущие клубы "АКМ-следж" и "Югра". В Нижегородской области планируется создать профессиональную следж-хоккейную команду по аналогии с успешной моделью Тульской области, где при поддержке Алексея Дюмина была сформирована одна из лучших систем развития хоккея в стране.