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Общество

"ЛУКОЙЛ" поддержал проект по развитию детей с аутизмом в Краснобаковском районе

18 марта 2025 11:10  [2] Общество
ЛУКОЙЛ поддержал проект по развитию детей с аутизмом в Краснобаковском районе

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

В 2024 году Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Краснобаковского муниципального округа" стало одним из победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области. В рамках проекта "Шаг за шагом" по развитию детей с расстройствами аутистического спектра при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" было закуплено оборудование и обучающие материалы: наборы для развивающих игр и творческих занятий.

Научить, как устроен огромный мир, как понимать другого человека, помогают игры и упражнения, направленные на преодоление трудностей в общении и социализации: "Зоопарк", "Найди меня", "У нас новоселье!", "Помоги мне", "Давай дружить!", а также сенсорные игры с красками, водой, мыльными пузырями, со светом и тенями, с пластичными материалами и со звуками.

Показать, как взаимодействовать с людьми, получать желаемое и отказываться от неприятного и опасного, дети учатся в подвижных играх: "Рукавички", "Солнечный зайчик", "Покажи мне…", "Охота на зайца", а также в играх, направленных на коррекцию неспособности установления эмоциональных связей: "Ласковые ладошки", "Лимон", "Майские жуки", "Месим тесто", "Мишки", "Мороженное".

Формировать у детей способности и готовность к созидательному творчеству в окружающем мире посредством геометрического моделирования, развивать познавательные процессы, активизировать устную речь, развивать коммуникативные навыки, формировать благоприятный психологический климат группы, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься вместе помогает игровой набор "Дары Фрёбеля".

В учреждении разработана не только система коррекционных занятий в рамках игрового подхода, но и проводится работа с родителями или законными представителями учащихся. На первых этапах обучения ребенка в занятиях участвуют мамы, проводятся тематические консультации родителей.

"Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта! Его реализация существенно улучшит качество жизни детей с расстройствами аутистического спектра, приведет к положительным изменениям в их познавательной деятельности, развитии высших психических функций, самосознания и формировании личности", – отметила заместитель директора Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснобаковского муниципального округа" Наталья Клюева.

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Теги:
Дети ЛУКОЙЛ Социальная сфера
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