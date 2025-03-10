Три нижегородских вуза вошли в программу "Приоритет-2030" Общество

Три университета Нижнего Новгорода были отобраны для участия в основной трек программы "Приоритет-2030". Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского получил статус участника второй группы и получит 460 млн рублей для реализации программ развития.

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева и Приволжский исследовательский медицинский университет входят в третью группу. Их субсидии составят по 100 миллионов рублей на каждое учебное заведение.

Эти средства будут направлены на различные нужды, включая создание системы стимулирующих выплат для преподавателей, развитие инфраструктуры, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение ведущих исследователей и организацию научных мероприятий.

Общий объём средств, который будет распределён между 100 университетами по всей стране, составляет 27,8 млрд рублей. Около 70% участников программы – это региональные вузы. Каждый университет должен представить в своей программе до трёх стратегических проектов, которые будут реализованы до 2030 года и продолжат развиваться до 2036 года.

Кроме того, статус кандидата на участие в программе получили Нижегородский государственный педагогический университет имени Минина и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.